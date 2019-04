Quatro mortos em ataque terrorista falhado na Arábia Saudita

Hoje às 19:33 Facebook

As forças de segurança sauditas conseguiram este domingo controlar uma tentativa de ataque terrorista a um centro de interrogações na província de Al Zulfi, a 260 quilómetros a norte da capital, tendo morrido quatro presumíveis atacantes.

A direção de segurança do Estado anunciou que "um ataque terrorista contra um centro de interrogações da província de Al Zulfi foi frustrado e os seis atacantes foram repelidos".

Durante a operação, morreram os quatro atacantes e três elementos das forças de segurança saudita ficaram levemente feridos, segundo a informação avançada pelos serviços de segurança.

O aparato de segurança mantém-se no local para garantir que não há novas explosões e garantir a remoção dos objetos que foram deixados na zona.

Na Arábia Saudita há registo de ataques esporádicos de alcance limitado, principalmente contra as forças de segurança.

Estado Islâmico reivindicou tentativa de ataque

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou, através do seu órgão de propaganda Amaq, uma tentativa de ataque terrorista contra um edifício dos serviços de segurança da Arábia Saudita ocorrida hoje em Zulfi, 260 quilómetros a norte de Riade.

"Os autores do ataque contra a sede da Segurança do Estado na cidade de Zulfi, a noroeste de Riade [capital da Arábia Saudita], são combatentes do Estado Islâmico", refere o EI, num comunicado citado pela Agência France Presse.