Quatro mortos em operação policial no Rio de Janeiro

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas, entre as quais um agente policial, durante uma operação da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira, na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, Brasil.

Segundo o site da Globo, o tiroteio obrigou à interrupção da circulação de comboios na Estação Jacarezinho, por motivos de segurança dos passageiros e funcionários. A empresa concessionária afirmou que, desde o início do ano, teve de alterar a circulação ferroviária por 57 vezes devido a tiroteios na linha.

Ainda segundo aquela página, os moradores da comunidade relataram os tiroteios através das redes sociais. A operação foi levada a cabo por agentes do Comando de Operações Especiais, com um veículo e um helicóptero blindados e com o apoio do Batalhão de Choque e o Batalhão de Ações com Cães.

Pelo menos duas pessoas foram detidas. A Polícia Militar pede ajuda à população para denunciar esconderijos de armas e drogas.