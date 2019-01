Quatro rapazes entre 12 e 14 anos raptaram e violaram menina nos EUA

Ontem às 23:56, atualizado hoje às 00:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro rapazes, com idades entre os 12 e os 14 anos, foram detidos em New Castle, no estado norte-americano do Delaware, sob acusação de terem sequestrado e violado uma menina.

O caso remonta a diz 11 de dezembro, quando os quatro jovens forçaram a rapariga a entrar numa casa, enquanto a ameaçavam com uma arma para a manter calada, segundo relatou a vítima às autoridades.

Na última semana, munidos com mandados de busca, as autoridades detiveram os quatro suspeitos: um tem 12 anos, dois têm 13 anos e outro tem 14 anos. Todos eles estão acusados de rapto, conspiração e contacto sexual ilegal. Um deles, com 13 anos, foi também acusado de roubo, posse de arma mortal enquanto cometia um crime, bem como outros crimes.

A polícia teme que existam outras vítimas do mesmo grupo.