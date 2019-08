Quatro soldados ucranianos mortos no leste apesar da trégua em vigor

Hoje às 19:23 Facebook

Quatro soldados ucranianos foram mortos durante um ataque de separatistas pró-russos no leste do país, o balanço mais pesado desde o início de uma nova trégua em vigor há duas semanas.

Os quatro homens foram mortos num ataque com lança-granadas perto da povoação de Pavlopil, próxima do porto estratégico de Mariupol controlado por Kiev, precisou o secretário do Conselho nacional de segurança e defesa, Oleksandre Daniliouk.

O presidente ucraniano Volodomyr Zelensky denunciou uma tentativa de "sabotar" os esforços de paz de Kiev e apelou aos seus homólogos dirigentes russo, francês e alemão para "se reunirem o mais depressa possível para retomar as negociações".

Zelensky referia-se à necessidade de conversações no âmbito do chamado Quarteto da Normandia, criado em 2014 para tentar encontrar uma solução para a crise provocada pela ocupação russa da Crimeia e a atividade dos separatistas pró-russos.

"Não vamos terminar com o nosso trabalho para terminar com as hostilidades nem deixaremos sem resposta qualquer ataque contra os nossos militares", acrescentou o chefe de Estado ucraniano na sua conta Facebook.

Estes foram os combates mais sangrentos desde a entrada em vigor da nova trégua, em 21 de julho.

De acordo com o exército ucraniano, os separatistas pró-russos também atacaram posições ucranianas perto da cidade de Bogdanivka, 30 quilómetros a sul da grande cidade rebelde de Donetsk, utilizando veículos de infantaria blindados, lança-granadas, metralhadoras e armas ligeiras.

Desde abril de 2014, foram mortas cerca de 13 mil pessoas no leste da Ucrânia, onde foi desencadeado um conflito contra os separatistas pró-russos após a revolta do Maidan que implicou o derrube do governo pró-russo em Kiev, seguido da anexação da península da Crimeia por Moscovo.

A Ucrânia e os seus aliados ocidentais acusam a Rússia de apoiar militarmente os separatistas das regiões de Donetsk e Lugansk, uma alegação que Moscovo sempre desmentiu.

Os combates baixaram de intensidade após os acordos de Minsk II em fevereiro de 2015, mas continuam a provocar regularmente vítimas.