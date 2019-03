Hoje às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A queda de um avião na Colômbia, este sábado, provocou a morte a 12 pessoas.

A aeronave em causa, um Douglas DC-3, caiu no centro-leste do país, quando fazia a ligação entre as cidades de San José del Guaviare e Villavicencio, avança a agência France-Presse.

O acidente fatal foi confirmado no Twitter pelos serviços de emergência da Defesa Civil.