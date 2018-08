Queda de plataforma em festival de Vigo causa 266 feridos

Hoje às 07:34, atualizado às 07:57 Facebook

Há pelo menos cinco pessoas em estado grave entre os 266 feridos que resultaram da da queda de uma plataforma de madeira, no domingo à noite, durante um festival de música em Vigo, Espanha.

Segundo o jornal "Faro de Vigo", a plataforma cedeu no início do concerto de Rels B, no festival O Marisquiño, ao qual assistiam milhares de pessoas. Muitas caíram ao mar, gerando-se momentos de pânico perante as dificuldades que tiveram em sair da água.

Dois dos cinco feridos graves são menores de idade.

O prefeito da cidade, Abel Caballero, afirmou que vão ser investigadas as causas do acidente que se registou pouco depois da meia-noite (23 horas em Portugal continental).

Várias equipas médicas de emergência, ambulâncias e equipas da Polícia Nacional e local, bombeiros, bem como diferentes membros das forças de segurança foram mobilizados para o local.