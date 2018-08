Queda de ponte em Génova causou 38 mortos e vários desaparecidos

Hoje às 10:47 Facebook

O balanço da queda de uma ponte na terça-feira na autoestrada 10, em Génova, norte da Itália, subiu para 38 mortos e há vários desaparecidos.

"Estamos com 38 mortos confirmados e vários desaparecidos", disse, esta quarta-feira, o ministro do Interior, Matteo Salvini, em declarações aos jornalistas à margem de uma viagem que realiza à Calábria, no sul de Itália.

Matteo Salvini deverá deslocar-se durante à tarde ao local do acidente em Génova.

Na terça-feira, parte da ponte Morandi, que fica na autoestrada 10 (A10) em Génova, no norte da Itália, desabou e dezenas de automóveis e camiões também acabaram por cair.

Ao início da manhã, a Delegação do Governo de Génova, num comunicado na internet, havia confirmado a morte de 37 pessoas, referindo ainda que 16 ficaram feridas, 12 destas em estado grave. Entre as vítimas mortais há três crianças, com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos.

Já o ministro das Infraestruturas, Danilo Toninelli, disse numa mensagem na rede social Facebook que "os diretores da Autostrade per l'Italia devem demitir-se antes de tudo" e avançou que o Governo italiano "ativou todos os procedimentos para a possível revogação das concessões e a imposição de uma multa de até 150 milhões de euros".

"Se não são capazes de administrar as nossas autoestradas, o Estado o fará", disse Toninelli.

O ministro das Infraestruturas disse "num país civilizado não se pode morrer por uma ponte que desaba" e reiterou que os culpados "desta tragédia injustificável devem ser punidos".