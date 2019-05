Queda de vice-chanceler austríaco antecipa eleições legislativas 

Ivete Carneiro Hoje às 19:45 Facebook

Líder de extrema-direita e vice-chanceler austríaco ligado a corrupção com russos. Chanceler desfaz coligação.

A revelação surgiu no pior dos dias e deu resultados imediatos: o vice-chanceler austríaco e líder da extrema-direita, Heinz-Christian Strache, terá ligações pouco claras com a Rússia envolvendo contratos públicos em troca de apoio financeiro. Demitiu-se e milhares de austríacos saíram à rua pedindo o fim do Governo de Sebastian Kurz, o conservador que se aliou à extrema direita para governar em 2017. Kurz respondeu-lhes convocando eleições antecipadas, que pediu ao presidente para serem o mais breve possível.

À mesma hora, em Itália, o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, reunia as hostes da extrema-direita europeia na esperança de criar uma vaga de fundo para as eleições europeias. A defeção de Strache, porta-estandarte de uma das mais fortes extemas-direitas europeias, pode ser um golpe.

Em causa está a divulgação de um vídeo pouco abonatório, filmado com câmara oculta em Ibiza, quando ainda era só oposição, e publicado nos jornais alemães "Süddeutsche Zeitung" e "Der Spiegel": nele, Strache promete contratos públicos a uma mulher que se diz sobrinho de um milionário russo, em troca de financiamento para o seu ultra-direitista FPÖ e da compra do maior jornal da Áustria, "Kronen Zeitung", para torná-lo mais favorável. Ojetivo assumido: seguir o exemplo de Viktor Órban e da concentração da paisagem mediática na Hungria. Na gravação, ainda se lança contra os jornalistas, que diz serem "as maiores prostitutas do planeta".

Ontem, Strache admitiu: foi "adolescente" numa noite de álcool. "Cometi um erro e não quero que isso seja um pretexto para fragilizar a coligação" de Governo, pelo que pediu a Kurz para sair. O chanceler aceitou. Para não fazer sofrer também o FPÖ, entregou a liderança a Norbert Hofer, o ministro dos Transportes violentamente derrotado nas presidenciais pelo candidato ecologista Alexander van der Bellen.

Reação

Milhares de austríacos na rua

Milhares de austríacos concentraram-se junto à Chancelaria Federal para exigir a "renúncia" do Governo e "novas eleições" e empunhando bandeiras da União Europeia. "Kurz deve sair", porque "este Governo é corrupto" e "Strache é um neo-nazi". Tiveram resposta rápida.