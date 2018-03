Quedas de árvores matam cinco pessoas no nordeste dos EUA

Hoje às 09:53 Facebook

Pelo menos cinco pessoas morreram na tempestade que atingia ainda, na sexta-feira à noite, o nordeste dos Estados Unidos, com grandes nevões, chuvas torrenciais e ventos fortes, causando o cancelamento de centenas de viagens aéreas e ferroviárias.

Segundo as autoridades, todas as vítimas morreram na sequência da queda de árvores. Um menino de seis anos, residente em Chesterfield, na Virgínia, morreu quando uma árvore caiu sobre a sua casa enquanto dormia. No mesmo estado, no condado de James City, um homem de 44 anos não resistiu aos ferimentos depois de uma árvore ter caído sobre o camião que conduzia.

Perto de Baltimore, na costa leste, uma mulher de 77 anos perdeu a vida ao ser atingida por um grande ramo. A queda de árvores causou igualmente a morte de um rapaz de 11 anos em Putnam Valley, no estado de Nova Iorque, bem como a de um septuagenário em Rhode Island.

Esta tempestade de inverno, batizada como Riley, está a atingir uma zona que vai de Maryland a Massachusetts e deverá manter até às primeiras horas da manhã deste sábado a sua intensidade, que foi aumentada por um fenómeno apelidado de "bomba meteorológica", caracterizado por uma baixa brutal da pressão atmosférica.