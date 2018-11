Quem são os Sentinela, a misteriosa tribo que matou um turista dos EUA

Hoje às 11:20, atualizado às 12:44 Facebook

A tribo alegadamente responsável pela morte de John Alleb Chau, um turista norte-americano, está envolta em mistério. Vivem completamente isolados do Mundo, na Ilha de Sentinela, no Golfo de Bengala, e têm como uma das primeiras missões espantar, com o recurso à violência, quem deles se aproxima.

Os Sentinela, como são internacionalmente conhecidos, estão protegidos pela lei da Índia que preserva o seu modo de vida e valoriza a separação do resto do Mundo. Até por uma questão de saúde. É que os membros desta tribo não são imunes às doenças que existem fora do seu meio natural.

"A ilha de Sentinela do Norte é uma área proibida, a entrada nessa ilha está restringida pela regulação para a Proteção das Tribos Aborígenes, ninguém tem permissão de lá ir", disse Jatin Narwalo, porta-voz da polícia das ilhas de Andamão e Nicobar, após a morte do turista dos EUA.

Mas não é só para proteger este povo do exterior que as leis existem. É também para salvaguardar a vida de quem navega por aqueles mares que é proibido uma aproximação inferior a cinco milhas náuticas. Os habitantes que vivem nesta ilha há dezenas de milhares de anos têm um historial de violência, de forma a impedir que os estrangeiros lá cheguem.

A barreira de proteção imposta pelos recifes

Para ajudar a manter a distância para o Mundo exterior, os Sentinela confiam na ajuda de vários recifes, que criam lagoas rasas. Estas lagoas, para além de dificultarem a chegada de estrangeiros ao local, são uma excelente fonte de alimento, já que estão cheias de vida marinha.

Segundo o portal Neatorama, a comida é tão abundante que os Sentinela nunca precisaram de pescar além desta barreira natural.

Uma população em extinção

Segundo avança a cadeira norte-americana CNN, o número de elementos desta tribo diminuiu drasticamente nos últimos anos, mas os números exatos são difíceis de apurar, já que todas as observações científicas são feitas à distância. Os números do último recenseamento que decorreu na Índia, em 2011, apontam para apenas 15 elementos a viverem naquele local.

Erika Hagelberg, uma cientista norueguesa que se dedica ao estudo genético, descreveu-os como sendo as "pessoas mais enigmáticas a viverem no planeta".

Uma história de isolamento

O primeiro contacto com o exterior terá acontecido no ano 1800, com a chegada dos ingleses. Apesar da tentativa de se esconderem, seis pessoas foram levadas para o arquipélago de Andamão. Dois adultos morreram devido a complicações de saúde e as duas crianças que também foram levadas acabaram por ser devolvidas à tribo.

Em 2004, quando a zona foi fortemente atingida por um Tsunami, que devastou o arquipélago de Andamão e Nicobar, e grande parte do sudoeste asiático, um dos elementos da tribo foi fotografado com uma lança na mão a ameaçar a equipa de salvamento, que viajava num helicóptero. Dois anos depois, dois pescadores, que estava a pescar de forma ilegal naquela zona, foram assassinados por membros desta tribo.

Mas os confrontos com as pessoas do exterior datam já do século XVIII, quando um navio ficou preso num banco de areia e os tripulantes foram atacados. Conseguiram sobreviver depois de uma elaborada operação de resgate.

"A ocupação colonial britânica das ilhas de Andamão dizimou as tribos que viviam no local, acabando com milhares delas, sobrando apenas um pequeno fragmento que continua a viver no local. Por isso, é que têm tanto medo de quem chega do exterior", explica o grupo Survival, uma organização voluntária que protege os Sentinela do exterior, e que os caracteriza com sendo a "tribo mais isolada do Mundo".