"Quero ser preso", assassino em série no Chipre confessa crimes

Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um oficial do exército suspeito de ter assassinado pelo menos sete pessoas no Chipre confessou a autoria dos crimes numa carta, explicando que "queria ir para a prisão".

Segundo o suspeito, de 35 anos, as mortes foram cometidas ao longo dos três últimos anos e visaram mulheres que tinha conhecido em sites de encontros online, além das filhas de duas delas.

Três das vítimas foram encontradas em malas, num lago de águas tóxicas de uma mina abandonada perto de Nicósia, e uma outra foi encontrada morta num poço na mesma zona.

Entre os cadáveres já identificados contam-se duas mulheres e uma menina, de seis anos, filipinas, outra mulher e uma menina, de oito anos, romenas, e ainda uma outra mulher nepalesa.

Carta confessa crimes

"Estou aborrecido. Quero ser preso, Tragam-me um papel para escrever tudo", disse Nikos Metaxas, de 35 anos. A confissão do homem terá cerca de dez páginas, de acordo com o diário grego "Politis", citado pelo jornal "The Guardian".

A confissão foi feita depois de o alegado homicida ter percebido que as provas recolhidas pelas autoridades contra ele eram difíceis de contornar. Este será o primeiro caso de sempre de um assassino em série no Chipre.

Ministro da Justiça do Chipre demite-se após caso de assassínio em série

O caso mereceu forte contestação popular, com as autoridades cipriotas a serem criticadas pela forma como lidaram com o desaparecimento das mulheres estrangeiras desaparecidas.

No seguimento do caso, o ministro da justiça do Chipre demitiu-se. Ionas Nicolaou informou que ia abandonar o cargo por uma questão de "consciência e princípios", mas sublinhou não ter qualquer responsabilidade dos "alegados lapsos" da polícia relativamente à forma como lidou com o desaparecimento de pelo menos cinco mulheres e duas crianças estrangeiras.

Segundo adiantou, a principal razão para a sua demissão, já aceite pelo Presidente do Chipre, é que as falhas cometidas não afetam apenas a polícia, mas também as "atitudes e perceções [da sociedade] que não honram ninguém".

Chefe da polícia demitido

O Presidente do Chipre, Nicos Anastasiades, demitiu o chefe de polícia do país e afirmou que os erros cometidos nas investigações de pessoas desaparecidas podem ter permitido a um assassino em série fazer mais vítimas.

Numa carta dirigida ao chefe de polícia Zacharias Chrysostomou, Anastasiades referiu que o chefe de qualquer organização deve assumir a responsabilidade pelas ações dos seus subordinados e assegurou que os trabalhadores estrangeiros na ilha terão melhor proteção.