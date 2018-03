Quinta explosão de bomba este mês no Texas causa um ferido

Hoje às 14:17 Facebook

Pelo menos uma pessoa ficou ferida, esta terça-feira, numa explosão perto das instalações da transportadora FedEx nos arredores de San Antonio, no estado do Texas.

A polícia de Austin, capital do estado do Texas, afirmou que a explosão de hoje é semelhante a outras quatro que se verificaram nos últimos dias na cidade.

A explosão - aparentemente de um embrulho - ocorreu perto das 00.30 horas (05.30 horas em Portugal continental) nas instalações da FedEx da localidade de Schertz.

As autoridades de Austin dizem que dispõem de uma gravação do momento da explosão.

O ferido foi atendido num centro de saúde local e já teve alta. No momento da explosão estavam a trabalhar nas instalações cerca de 75 empregados.

Esta foi a quinta explosão com estas características na região do Texas neste mês.

A bomba de domingo foi acionada na rua, através de um fio quase invisível, no qual duas jovens tropeçaram e ficaram feridas. Este método sugere "um engenho de nível mais sofisticado" do que as anteriores três bombas, deixadas à porta de casas. Também significa que o bombista de Austin não visa pessoas em concreto, mas procura alvos "ao acaso", concluiu a polícia.

A polícia acredita que poderá ter sido a mesma pessoa a colocar as cinco bombas, mas admitiu que, de momento, não identificou ainda qualquer suspeito.