Radar apanha ciclista em excesso de velocidade

Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Um ciclista espanhol foi apanhado em excesso de velocidade por um radar e multado na hora, nos arredores de Valência.

Numa zona percorrida habitualmente por ciclistas, o radar móvel da polícia de trânsito controlou o veículo a 59 km/hora, numa zona limitada a 50. O homem foi parado poucos metros a seguir e multado em 100 euros, com a possibilidade de ver a coima reduzida para 50 euros.

O caso gerou muita polémica nas redes sociais, pelo facto de as bicicletas não estarem habitualmente instaladas com velocímetro, apesar de isso não a isentar do cumprimento das regras de trânsito.