Rainha Paola da Bélgica repatriada após sofrer problema de saúde em Itália

A rainha Paola da Bélgica sofreu um problema de saúde na noite de terça-feira em Veneza (Itália) e vai ser repatriada, confirmou esta quarta-feira o Palácio Real, enquanto os media belgas falam num acidente vascular cerebral.

"Na sequência de um problema de saúde, a Rainha Paola será repatriada para a Bélgica no decurso do dia para ser submetida a exames médicos", indicou o Palácio Real belga, em comunicado.

De acordo com a estação belga RTBF, Paola, mãe do rei Philippe, "sofreu um AVC" e terá de ser "repatriada de urgência de avião", através da base aérea militar de Melsbroek, perto de Bruxelas.

A rainha Paola, que nasceu em Itália há 81 anos, casou com o rei Albert II, que reinou de 1993 a 2013, ano em que abdicou a favor do seu filho mais velho Philippe, hoje com 58 anos.

Nos últimos anos, a mãe do atual monarca sofreu vários problemas de saúde, nomeadamente uma arritmia cardíaca e uma fratura do colo do fémur.