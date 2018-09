Rainha Paola da Bélgica teve alta depois de sofrer "um ligeiro" AVC

Hoje às 15:45 Facebook

A rainha Paola da Bélgica deixou esta quinta-feira o hospital de Bruxelas onde foi internada na quarta-feira, na sequência de "um ligeiro acidente vascular cerebral" durante uma estadia em Veneza, indicou o Palácio Real em comunicado.

"A rainha Paola sofreu um ligeiro acidente vascular cerebral. Recuperou espontânea e rapidamente todas as suas faculdades e provavelmente não terá quaisquer sequelas deste breve episódio", precisou o Palácio.

A nota indica que a mãe do rei Philippe, de 81 anos, recebeu alta hospitalar e deverá seguir "uma medicação preventiva apropriada, que a protegerá eficazmente de todas as recaídas".

Na quarta-feira, o Palácio Real não mencionou um AVC, evocando apenas "um problema de saúde", após o repatriamento de Paola para a Bélgica.

Na noite anterior, foi admitida nas urgências do hospital de Santi Giovanni e Paolo, em Veneza, onde se encontrava, para ser submetida a uma primeira série de exames.

A rainha Paola, que nasceu em Itália há 81 anos, casou com o rei Albert II, que reinou de 1993 a 2013, ano em que abdicou a favor do seu filho mais velho Philippe, hoje com 58 anos.

Nos últimos anos, a mãe do atual monarca sofreu vários problemas de saúde, nomeadamente uma arritmia cardíaca e uma fratura do colo do fémur.