Rapariga de 15 anos detida por apunhalar outra de 13 em Espanha

Uma menina de 15 anos foi detida esta sexta-feira por alegadamente ter esfaqueado outra menina de 13, perto de uma escola pública, no bairro de La Chanca, em Almeria, Espanha.

Segundo o "El País", as raparigas terão começado uma rixa no pátio da Escola de Educação Infantil e Primária (CEIP), perto das 9 horas da manhã (8 horas em Portugal continental) de terça-feira, o que levou a adolescente de 15 anos a apunhalar a colega no ombro, já no exterior, por volta do meio-dia.

A escola alertou a Polícia Nacional que haveria uma luta, de acordo com o jornal local "La voz de Almería", e, imediatamente, foi ativado um dispositivo preventivo nas proximidades para evitar outros possíveis confrontos.

A luta iniciada na escola continuou numa rua do mesmo bairro, onde se juntaram familiares das adolescentes, e terá sido nesse momento que a vítima foi esfaqueada com uma faca de cozinha que a rapariga de 15 anos teria trazido de casa.

A vítima foi encaminhada para um centro hospitalar, mas o seu estado não apresentava gravidade.

Depois de ter sido apresentada ao Ministério Público Juvenil, a menina de 15 anos ficou em liberdade, sem medidas cautelares, enquanto aguarda o julgamento. O "El País" afirma que os primeiros dados da investigação apontam para agressões mútuas, embora a rapariga mais nova seja inimputável devido à sua idade.

Além disso, as informações revelam também que os desentendimentos provocaram "feridas superficiais na vítima" e foram o resultado de desavenças entre as famílias.