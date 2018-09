Rapariga é arrastada e morre depois de ficar com casaco preso em autocarro

Hoje às 11:38 Facebook

Uma adolescente de 15 anos morreu depois de ser arrastada, mais de dois quilómetros, pelo autocarro da escola, no Brasil. A jovem terá ficado com o casaco preso. O motorista foi detido e é acusado de homicídio.

De acordo com o portal "G1", o incidente aconteceu esta segunda-feira, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, tudo aponta para que o casaco de Samanta Melissa Cansi tenha ficado preso na porta do veículo. O homem que conduzia o autocarro da escola no momento do acidente foi preso em flagrante e é acusado de homicídio.

No veículo seguiam mais dois jovens que não se terão apercebido do que tinha acontecido.

O jornal "Estadão" explica que os pais da menor estranharam a demora da adolescente para chegar a casa e ligaram para o motorista, que terá informado a família que a rapariga tinha deixado o veículo num ponto próximo à casa.

Os pais de Samanta foram ao local e não a encontraram. Fizeram buscar e acabariam por encontrar o corpo da filha a cerca de dois quilómetros da paragem de autocarro. A família teve que ser assistida depois de entrar em estado de choque.