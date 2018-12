Rapaz adotado regressa às origens para ajudar os mais pobres

Hoje às 11:13 Facebook

Marc Boix poderia estar a exercer medicina em qualquer hospital próximo de Olot, em Espanha. Mas não. O jovem de origem nepalesa, que foi adotado em criança, decidiu deixar a pequena cidade da província de Girona para regressar a casa e ajudar os mais desfavorecidos.

Depois de ter terminado o curso de medicina e a especialidade, o homem de 29 anos viajou para a província de Humla, um lugar recôndito nos Himalaias, onde nasceu, para ajudar a comunidade. Além de abrir um centro médico naquela localidade, Marc quer construir uma farmácia na capital Simikot. Mas os objetivos não se ficam por aqui.

Marc Boix foi adotado aos seis anos por uma família espanhola. Órfão de mãe, cedo se tornou num prodígio na escola e chamou a atenção de um político local que convenceu o pai a levá-lo ao orfanato Balman Dirm para que conseguisse um futuro melhor.

O rapaz deixou o país e a esperança de quem ficou para trás era a de que regressasse ao país pelo menos uma vez por ano, tal como tinha prometido o político. Mas a promessa não se cumpriu e só quando tinha 18 anos é que regressou ao Nepal na companhia do pai adotivo. Apesar da distância, o jovem estudante nunca esqueceu as origens.

Logo após ter terminado o curso de medicina na Universidade de Barcelona esteve um ano no hospital de Catmandu. Foi graças a essa experiência que tomou a decisão de regressar ao local onde nasceu para ajudar os habitantes com os seus próprios meios. Dois anos depois de terminar a especialidade em anestesiologia começou a construir o seu sonho. O primeiro passo foi ajudar financeiramente alguns amigos e familiares mais próximos. Mais tarde criou a ONG Saúde no Nepal, que tem como principal missão levar cuidados de saúde às regiões mais isoladas daquela zona.

Uma esperança no fim do Mundo

Para chegar a Simikot, uma cidade com três mil habitantes, sem acessos por estradas, a viagem tem que ser feita por avião. A esperança média de vida é de 58 anos e no inverno as temperaturas chegam aos vinte graus negativos, o que dificulta a prática da atividade agrícola. Em Takla, a cidade onde Marc nasceu, não há eletricidade nem água canalizada e os cerca de 150 habitantes vivem com menos de um euro por dia.

"É um sonho poder fazer isto. Sinto-me um sortudo por poder ajudar e por melhorar a vida das pessoas que nasceram aqui e não tiveram a mesma sorte que eu", disse Marc, citado pelo jornal "La Vanguardia". Em cooperação com o governo local, Marc chegou a um acordo que vai permitir construir um pequeno centro de saúde. A ONG que criou permite comprar remédios e equipamentos para assistência médica. Mas o grande objetivo de Marc passa por construir um hospital em Simikot e uma farmácia para facilitar o acesso dos habitantes a medicamentos.