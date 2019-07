Rapaz de 11 anos cria pânico no aeroporto após amaeça de bomba

Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Um voo entre Canárias e Santiago de Compostela foi evacuado, na terça-feira, devido a uma ameaça de bomba colocada no avião, tudo não passou de uma brincadeira de uma criança de 11 anos.

Após uma ameaça de bomba, o voo que partia de Fuerteventura com destino a Santiago de Compostela foi evacuada. Um dos passageiros encontrou um papel escondido nos tabuleiros do avião alegando a presença de uma bomba abordo e assinada como "o terrorista"

A tripulação de bordo e o piloto foram avisados sobre o bilhete e foi colocado em vigor o protocolo de segurança. O avião aterrou de emergência, evacuado e a guarda civil espanhola chamada ao local, com cães especializados em encontrar bombas. Após algumas horas de investigação, a polícia concluiu que a ameaça de bomba era falsa.

Branca Rodriguez Pazos, do partido nacionalista, era uma das passeiras do voo. A política descreveu as pessoas como "muito calmas durante a ameaça, não houve histerias. Apenas se baixaram e aguardaram por mais informações." A guarda civil espanhola, mais tarde confirmou que o avião estava limpo e seguro e que poderiam seguir viagem. O avião, que deveria de ter partido às 20.20 horas, chegou a Santiago às quatro da manhã.

Após uma rápida investigação, a Guarda Civil espanhola concluiu que o responsável pelo bilhete foi um menino de 11 anos que tinha voado anteriormente no avião. Tanto os pais, como a criança já foram contactados pela policia para lhes contar do ocorrido. O passageiro que encontrou o bilhete considera que "Foi uma piada de mau gosto, espero que a criança fique de castigo e tenha noção dos danos que causou. Foi uma brincadeira sem consequências, mas foi desagradável, devemos ter mais cuidado com este tipo de questões."