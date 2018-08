Rapaz de 12 anos mata suricata grávida e é ameaçado de morte no Facebook

21 Maio 2018 às 18:31 Facebook

Twitter

Um rapaz de 12 anos está no centro da polémica na Hungria. O jovem matou uma suricata que estava grávida, no Jardim Zoológico de Kecskemet, e foi arrasado nas redes sociais.

O rapaz estava atentar aproximar-se do animal, conhecido como Zara, através das grades do zoo. Apesar de ter sido várias vezes avisado para parar, o jovem continuou até que o animal o mordeu. Assustado pela instintiva reação do animal, o rapaz atirou o suricata para o chão, matando-o.

A morte do animal foi notícia um pouco por todo país, principalmente depois da publicação do diretor do zoo, Tamas Tokovics, se ter tornado viral nas redes sociais. "De quem é a culpa?", perguntou o homem. "As crianças de hoje têm cada vez menos respeito pela natureza e os professores estão menos atentos ao ao seu comportamento", escreveu no Facebook.

A publicação mereceu centenas de reações, algumas mais violentas do que outras. Entre os comentários que pediam um castigo exemplar para o rapaz, houve mesmo quem lhe desejasse a morte.

O animal era uma das figuras mais populares daquele zoo em Kecskemet, no centro da Hungria.