Rapaz de 12 anos morre após queda de penhasco numa estância de esqui

JN Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Um rapaz de 12 anos morreu depois de cair de um penhasco perto da estância de esqui de Avoriaz, nos Alpes franceses. O irmão de dez anos sobreviveu.

A queda fatal aconteceu no sábado, quando o rapaz e o irmão de dez anos desciam a montanha e, por razões desconhecidas, saíram da pista de esqui.

Aparentemente, os irmãos de nacionalidade francesa ter-se-ão perdido, tiraram os esquis e entraram pela floresta, tendo caído de um penhasco com 150 metros de altura.

Os dois rapazes foram encontrados já de madrugada mas o mais velho não resistiu aos ferimentos e morreu. O mais novo caiu "amparado" por ramos de árvores e sobreviveu - tem fratura na pélvis e está em choque.

Ambos tinham subido para a pista de esqui com o pai e a irmã, na tarde de sábado. O pai decidiu acompanhar a filha de seis anos por um declive e autorizou os rapazes a descerem sozinhos. Ao ver que os dois filhos não tinham chegado ao alojamento, o pai deu o alerta às autoridades.

As equipas de resgate localizaram pegadas na neve em direção a uma floresta próxima e um penhasco encoberto entre as árvores. Os dois irmãos foram encontrados no fundo do penhasco, pelas 4 horas da madrugada deste domingo.