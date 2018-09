Rapaz de 13 anos ferido em tiroteio em Inglaterra

05 Junho 2018 às 12:40 Facebook

A Polícia de Nottinghamshire, Inglaterra, informou, esta terça-feira de manhã, que dois jovens, um deles menor, ficaram feridos na sequência de um tiroteio, ocorrido na segunda-feira. Três pessoas foram detidas.

De acordo com a imprensa britânica, a polícia foi chamada após relatos de troca de tiros em St Ann, Nottinghamshite, Reino Unido, durante a tarde de segunda-feira.

As autoridades revelaram, esta manhã, que um homem de 20 anos e um rapaz de 13 anos ficaram feridos. Ambas as vítimas já saíram do hospital, tendo sofrido "ferimentos relativamente ligeiros".

Três pessoas, um homem de 20 anos e dois menores, estão sob custódia das autoridades. O indivíduo mais velho foi detido por suspeita de agressão e posse de arma, um rapaz de 16 anos está detido por suspeita de tentativa de homicídio e crimes relacionados com armas de fogo, e um jovem de 15 anos por posse de arma e drogas.

Na noite de segunda-feira, cerca das 22.45 horas, as autoridades foram chamadas a Hyson Green, Nottinghamshire, por causa de um segundo tiroteio. De acordo com os relatos, dois homens dispararam de dentro de um carro mas ninguém ficou ferido.

A polícia não tem, para já, evidências de que os dois tiroteios estejam relacionados. "Ainda que este incidente seja preocupante para os residentes, queremos assegurar que incidentes desta natureza são raros em Nottinghamshire", disse Rob Griffin, chefe da polícia. "Crime de armas continuam a ser raros, mas uma arma nas mãos erradas pode causar um enorme prejuízo e potencial perda de vidas. Não vamos tolerar este tipo de incidentes", continuou.