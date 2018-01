Rapaz de 16 anos matou os pais, a irmã e uma amiga da família

JN Ontem às 22:56 Facebook

Um rapaz de 16 de Nova Jérsia, EUA, matou os pais, a irmã e uma amiga da família, dentro da casa onde vivia, na última noite, com recurso a uma espingarda semiautomática, revelaram as autoridades do condado de Monmouth.

A polícia foi chamada ao local, uma moradia em Long Branch, Nova Jérsia, cerca das 23.45 horas da noite de passagem de ano, depois de terem sido ouvidos tiros no interior.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou um cenário de horror, com as quatro vítimas já mortas. O avô e um irmão do rapaz de 16 anos escaparam ilesos ao incidente, cuja motivação é ainda desconhecida.

"Vim cá fora perto da meia-noite para ver o que se passava. Estava a dizer 'tenho a certeza que eram tiros', quando vejo polícia aqui e mais à frente alinhados à volta da rua", disse à CBS um vizinho da família Kologi. As vítimas foram identificadas como Steven Kologi, 44 anos, Linda Kologi, 42 anos, Britanny Kologi, 18 anos, e Mary Schulz, 70 anos.

O rapaz, que é descrito pelos vizinhos como simpático, apesar de ter problemas de aprendizagem, foi detido sem incidentes. O crime foi consumado com recurso a uma arma que estava registada legalmente por um morador da casa, revelaram as autoridades.