Rapaz sobrevive após perfurar cabeça com espeto de carne

Hoje às 10:41 Facebook

Twitter

Um rapaz de 10 anos, do Missouri, EUA, está a recuperar "milagrosamente", depois de ter sido perfurado, na cabeça, por um espeto de metal.

O acidente aconteceu no sábado passado, quando Xavier Cunningham brincava numa casa na árvore, no terreno da família, em Harrisonville, Missouri. Um ataque de vespas fez com que o rapaz caísse para o solo da forma mais dolorosa possível... com parte de um espeto de metal, de cerca 30 centímetros, a atravessar-lhe a cabeça.

"Milagrosamente", descreveram os médicos, o objeto - que penetrou cerca de 15 centímetros no crânio do rapaz - não provocou hemorragia constante, não atingiu olhos, tronco cerebral, espinhal medula, nem os principais vasos sanguíneos. Assim, o quadro estável permitiu aos médicos do Hospital da Universidade de Kansas, onde o rapaz foi internado, estudarem o caso e contactarem especialistas antes de procederem à cirurgia de remoção do objeto, no domingo de manhã, escreve a BBC.

Ao fim de várias horas no bloco operatório, com os médicos a atentarem em especial aos vasos sanguíneos do pescoço do rapaz, Xavier está a recuperar favoravelmente, embora a sua voz possa ser afetada.

Koji Ebersole, diretor do departamento de neurocirurgia endovascular da Universidade do Kansas, disse ao jornal local "Kansas City Star" que este caso foi "um num milhão" e que a recuperação está a ser "milagrosa". "Nunca vi nada que tenha entrado a uma profundidade tão grande e não tenha sido fatal. A recuperação será quase completa, se não for completa", continuou.