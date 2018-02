Rapaz viveu na casota do cão antes de ser assassinado pelo namorado agressivo da mãe

Hoje às 13:53 Facebook

Um rapaz de 13 anos, encontrado morto no domingo, no Novo México, EUA, foi obrigado a passar os últimos dias de vida fechado na casota do cão e sem acesso a comida. O namorado da mãe é o principal suspeito.

O corpo de Jeremiah Valencia foi encontrado enterrado na berma da estrada, dois meses depois de ter sido alegadamente espancado até à morte pelo namorado da mãe, Thomas Ferguson.

O homem, de 42 anos, é o principal suspeito de ter agredido até à morte a criança e foi detido. A mãe do menino, Tracy Pena, de 35, e o filho mais velho de Thomas também foram detidos, acusados de esconderem as provas do crime.

Na terça-feira, durante uma conferência de imprensa, o Xerife do condado de Santa Fé, Robert Garcia, emocionou-se ao descrever o que Jeremiah passou antes de morrer, no final de novembro. "Posso dizer que a criança sofreu um inferno às mãos da própria mãe", disse.

Segundo as autoridades, o rapaz, que não estava inscrito na escola, foi agredido durante vários anos, na casa onde vivia com os três acusados. Na sequência das agressões, Jeremiah tinha que usar uma bengala para andar.

"Ele foi colocado numa casota de cão durante horas até ficar sem comida. São atos de pessoas insensíveis", disse Marco Serna, procurador responsável por aquela zona.

O rapaz desapareceu em novembro mas ninguém contactou as autoridades. Na quinta-feira, uma reclusa ligou para a polícia a dar conta do local onde o Jeremiah estaria enterrado.

Uma televisão "KRQE" revela que a mãe, que estava detida por outro caso, contou a um colega que o filho tinha sido assassinado em novembro.