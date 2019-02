Raro caso de gémeos semi-idênticos identificado pela segunda vez do mundo

Hoje às 14:11 Facebook

Uma equipa de investigadores australianos chegou à conclusão de que dois gémeos, nascidos em 2014, não são idênticos nem fraternos. São semi-idênticos. Trata-se apenas do segundo caso do género descoberto pela ciência.

Dois irmãos, um menino e uma menina, são o primeiro caso detetado ainda na gravidez e o segundo caso alguma vez identificado de gémeos semi-idênticos no mundo. A descoberta foi feita através de uma ecografia de rotina realizada na sexta semana de gravidez, em 2014, no hospital Royal Brisbane and Women, na Austrália.

Os gémeos semi-idênticos foram fecundados do mesmo embrião por dois espermatozoides, em simultâneo, com três séries de cromossomas cada um, ou seja, três conjuntos genéticos. Dois deles têm informação genética vinda da mãe e do pai, mas o terceiro é composto por cromossomas vindos dos dois espermatozoides e não têm qualquer material genético da mãe.

Normalmente, em casos como este, o embrião acaba por ser eliminado pelo organismo e não sobrevive. Porém, desta vez foi diferente. O conjunto que tinha apenas a informação genética do pai morreu, enquanto os outros dois continuaram a desenvolver-se, apesar de algumas células do organismo dos gémeos serem compostas por cromossomas do primeiro espermatozoide e do segundo.

Os especialistas afirmam que este fenómeno, extremamente raro, torna os gémeos semi-idênticos, irmãos resultantes da mesma gravidez porém geneticamente não semelhantes.

"A ecografia realizada, passadas seis semanas da gravidez, mostrou uma única placenta e a posição da bolsa amniótica indicava que a mãe estava à espera de gémeos idênticos", referiu Nicholas Fisk, médico responsável pela equipa que acompanhou a mãe e os bebés. "No entanto, uma ecografia na décima quarta semana mostrou que os gémeos tinham sexos diferentes, o que não é possível em gémeos idênticos", acrescentou.

O único caso relatado anteriormente de gémeos semi-idênticos aconteceu nos Estados Unidos da América, em 2007, após o parto. Foi detetado num dos irmãos um genitália ambígua, com características de ambos os sexos.

É possível que haja casos de gémeos semi-idênticos, para além destes dois, que não foram relatados. Este continua a ser um fenómeno muito incomum.