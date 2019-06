Hoje às 13:56 Facebook

Uma bebé recém-nascida foi encontrada dentro de um saco de plástico abandonado numa zona de mato na Geórgia, EUA. Imagens do resgate da criança, no início deste mês, foram divulgadas pelas autoridades na terça-feira.

A Polícia do condado de Forsyt, no Estado da Geórgia, divulgou um vídeo e várias fotografias da noite do resgate, esperando que as imagens levem à recolha de informação credível com vista a identificar a criança, encontrada a 6 de junho, ainda com o cordão umbilical agarrado ao corpo.

A recém-nascida, que entretanto foi "batizada" pelas autoridades como "bebé Índia", foi transportada para o hospital e está de momento aos cuidados dos serviços sociais da Geórgia.

"O Gabinete do Xerife do Condado de Forsyth continua a investigar agressivamente e a seguir as pistas sobre a 'bebé Índia'. Ainda estamos a receber informações de todo o país sobre a possível identidade" da criança, cujo estado de saúde está a evoluir favoravelmente.

A bebé foi encontrada por uma família, alertada para aquilo que parecia e se confirmou ser o choro de um bebé numa zona de mato no condado de Forsyth. Depois de ter sido convencido pelas filhas adolescentes de que o que ouvira não eram barulhos de um qualquer animal, Alan Ragatz saiu de casa e aventurou-se com a família pelo mato, onde encontrou "um pobre bebé embrulhado num saco de plástico", contou à imprensa local.