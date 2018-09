Recém-nascida salva após ter sido enterrada com vida

08 Junho 2018 às 11:27 Facebook

Uma bebé recém-nascida foi resgatada com vida pela polícia brasileira, depois de a família a ter enterrado por pensar que tinha morrido no parto, na última terça-feira, no estado do Mato Grosso.

As autoridades receberam uma denúncia sobre um bebé que teria sido enterrado no quintal de um casa em Canarana, depois de ter sido dado como morto no parto, sem que a criança tivesse sido vista por um médico. À chegada, a família explicou que a criança tinha batido com a cabeça durante o parto e não tinha dado sinais de vida, pelo que um dos elementos da família o enterrou embrulhado num pano.

No entanto, quando a polícia começou a escavar no local onde lhes tinha sido indicado que a bebé tinha sido enterrado, ouviram o bebé a chorar. "A criança está viva", terá exclamado um dos agentes envolvidos na missão de resgate.

A bebé, que nasceu cerca das 12 horas e só foi retirada da terra às 22 horas, foi levada de emergência para o hospital, onde continua internada, com duas fraturas no crânio, revela site G1, da Globo.

A mãe e a avó da criança já foram ouvidas pela polícia, que tenta agora identificar a pessoa que enterrou a bebé.