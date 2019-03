Recriou cena do filme 50 Sombras de Grey e quase morreu asfixiada

Hoje às 14:58 Facebook

Uma mulher foi encontrada pela polícia espanhola em risco de vida, de mãos atadas ao volante de um Citroën C3, com fita adesiva à volta do pescoço, no estacionamento da praia de Las Teresitas, em Santa Cruz de Tenerife. Inicialmente, as autoridades suspeitaram de sequestro ou violência domestica, porém, quando chegaram ao local, depararam-se com um cenário bem diferente.

A vítima estava prestes a asfixiar, enquanto tentava simular sozinha uma parte do filme "50 Sombras de Grey". Não conseguia falar, tinha sérias dificuldades respiratórias e os olhos estavam cobertos de lágrimas. "Pretendia recriar uma cena das '50 Sombras de Grey', mas perdi o controlo. Não tenho companheiro e estou sozinha", contou às autoridades quando recuperou o fôlego, segundo a imprensa espanhola.

A alerta para o caso foi feito por uma testemunha, que explicou ter ouvido um barulho vindo do veículo durante bastante tempo. Quando se aproximou, viu uma mulher no interior, a bater repetidas vezes com a cabeça no volante. Outra testemunha relatou que ouviu uma buzina durante mais de duas horas.

As autoridades recorreram a navalhas para libertar a vítima do cenário em que a mesma se colocou e a mulher foi transportada para o centro hospitalar de Nuestra Señora de La Candelaria, devido às feridas nos pulsos e a dificuldades respiratórias causadas por fita adesiva no pescoço.

O filme "50 Sombras de Grey" debruça-se sobre uma relação sadomasoquista entre uma jovem universitária e um homem de negócios, possuindo uma elevada carga erótica.