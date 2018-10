Recuperada caixa negra do helicóptero do ex-dono do Leicester

Hoje às 17:51 Facebook

A caixa negra do helicóptero do ex-proprietário do clube inglês de futebol do Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, foi recuperada esta segunda-feira e está a ser examinada por vários investigadores.

"Recuperámos a caixa negra do helicóptero neste domingo à tarde e um dos nossos inspetores viajou de volta a Farnborough com a caixa na mesma noite", revelou o Gabinete Britânico de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) num comunicado.

Os investigadores deverão permanecer no local até ao final da semana, quando os destroços serão levados para serem examinados.

"Hoje os nossos inspetores em Farnborough começarão a trabalhar na caixa negra, que estava sujeita ao calor intenso como resultado do incêndio após o acidente", acrescentou a AAIB.

Vichai Srivaddhanaprabha e outras quatro pessoas morreram quando o helicóptero caiu e explodiu do lado de fora do King Power Stadium após um jogo da Primeira Liga Inglesa neste sábado.

Vichai Srivaddhanaprabha adquiriu o clube em 2010, quando disputava a segunda divisão, e, seis anos depois, conseguiu fazer dele um dos mais improváveis campeões da Premier League, em 2015/16.

Com 60 anos, Vichai Srivaddhanaprabha era o quinto homem mais rico da Tailândia, de acordo com a classificação da Forbes, com uma fortuna estimada em cerca de cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,38 mil milhões de euros).

As autoridades identificaram as outras quatro vítimas do acidente como sendo Nursara Suknamai e Kaveporn Punpare, dois elementos do 'staff' de Vichai Srivaddhanaprabha, Eric Swaffer e Izabela Roza Lechowicz, o piloto e a sua companheira e instrutora de voo, respetivamente.