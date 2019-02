Ontem às 23:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi recuperado esta quarta-feira o corpo encontrado nos destroços do avião onde seguia Emiliano Sala. A notícia é avançada pela BBC, mas ainda não se sabe se é o corpo do jogador ou do piloto.

A operação de resgate, a cargo da Air Accidents Investigation Branch, a autoridade britânica que investiga acidentes aéreos, foi iniciada na madrugada de terça-feira.