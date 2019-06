Recursos acabaram. Vincent vai morrer após 11 anos em estado vegetativo

Rita Salcedas Hoje às 18:35 Facebook

O Supremo Tribunal francês decidiu levantar o bloqueio à paragem dos tratamento de Vincent Lambert, o médico francês que ficou tetraplégico e em estado mínimo de consciência, depois de um acidente de carro em 2008 e cujo processo sobre o fim da vida se arrasta há uma década nos tribunais.

A decisão do "Cour de cassation", a mais alta instância jurídica do país, significará a suspensão permanente dos tratamentos que ainda mantém o doente vivo. Vai permitir ao hospital de Reims, onde Lambert está internado há 11 anos, levar até ao fim o procedimento iniciado a 20 de maio último, dia em que a equipa médica anunciou a suspensão da assistência vital a Vincent Lambert e a aplicação de "um sedativo profundo e continuo" para "reduzir o sofrimento" do paciente. De acordo com o Supremo, o hospital poderá agora escolher o momento para fazê-lo.

De acordo com uma lei francesa de 2016 que estabeleceu novos direitos para as pessoas doentes e em fim de vida, os médicos vão dar a Vincent uma sedação profunda, ao mesmo tempo que interrompem a alimentação e a hidratação, provocando assim a morte do doente.

"Não há mais recursos possíveis porque não há mais juízes para decidi", disse a advogada da mulher de Vincent Lambert, Patrice Spinosi, feliz por ver um "ponto final" neste caso. "Não há nada que impeça a equipa do hospital de Reims de pôr em marcha a cessação dos cuidados", adiantou, citada pelo jornal francês "Le Monde".

O direito à morte digna contra o direito à vida

Vincent Lambert, hoje com 42 anos, está em estado vegetativo irreversível há mais de 10. Um acidente de viação em 2008 deixou-o agarrado a uma cama para a vida toda e criou uma interminável batalha judicial e popular. A família dividiu-se entre a determinação de desligar e não desligar as máquinas que o mantêm vivo e transformou a história de Vincent num caso de Justiça que passou para as ruas e que agora termina, esgotados os recursos em tribunais franceses e europeus.

Na ausência de testamento vital, que definisse as condições em que se pretendia recorrer à morte assistida, e de um procurador de cuidados de saúde com poderes de decisão, Vincent ficou entregue à nomeação de um representante legal. Em 2006, a guarda do paciente foi entregue à mulher, Rachel Lambert, que a par de alguns irmãos de Vincent, defendia que as máquinas fossem desligadas, contrariando a vontade dos pais e dois irmãos.

A lei francesa não permite a eutanásia, mas defende que os cuidados médicos "não se devem prolongar com uma obstinação irrazoável" e que quando os tratamentos parecem inúteis, desproporcionados e sem efeito, podem ser suspensos". A decisão final é sempre do médico.

Tribunais reforçam decisão dos médicos

Os últimos meses foram marcados por decisões judiciais que fizeram com que o caso voltasse a ser noticiado. No início de abril, os médicos do hospital de Reims decidiram de forma colegial desligar as máquinas de suporte de vida. Discordantes, os pais de Vincent recorreram ao Conselho de Estado, que se colocou ao lado dos médicos, e depois ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que manteve a decisão alegando falta de "novos elementos".

No dia 20 de maio, como já tinham anunciado no mês anterior, os médicos interromperam os tratamentos e, horas depois, o Tribunal de Recurso de Paris ordenou a sua reposição até que o Comité das Pessoas com Deficiência da ONU avaliasse o caso. No acórdão hoje divulgado, o Tribunal de Cassação invalida a decisão do Tribunal de Recurso.