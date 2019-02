Rei força irmã a desistir de querer ser chefe de governo

Ivete Carneiro Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Princesa candidatara-se pelo partido afastado do poder por golpe militar.

No final, foi um ar que lhe deu. A princesa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, irmã do rei da Tailândia, não conseguiu mais do que causar um valente susto à junta militar que governa o país desde 2014. Um dia depois de se anunciar, já não é candidata a primeira-ministra.

O irmão, Vajiralongkorn, vetou-lhe a ousadia de querer postular-se ao cargo de primeiro-ministro, um lugar a que provavelmente chegaria sem esforços, dada a fama - foi atriz e é estrela das redes sociais - e a qualidade de membro da realeza. Ali, na nação dos mil sorrisos, ninguém pode criticar ou ir contra a família real, sob pena de acabar os dias na cadeia. Uma condição que se adivinha ser respeitada mesmo com Ubolratana, apesar de ela ter abdicado dos títulos depois de casar com um plebeu norte-americano.

Perante a ira do rei, o partido que a levava em ombros acobardou-se. Trata-se do Thai Raksa Chart, formação ligada aos dois primeiros-ministros da "dinastia" populista Shinawatra derrubados por golpes militares em 2006 e 2014, Porque se não se pode criticar a família real, menos ainda se ousa contrariar o rei, por muito simbólico que seja o cargo. O partido alegou "lealdade" e "respeito" e Ubolratana acatou: "Gostaria de dizer novamente que quero ver a Tailândia avançar". Nas eleições de 24 de março, o caminho parece entregue ao líder da junta militar, general Prayuth Chan-ocha, candidato. Para que tudo fique na mesma.