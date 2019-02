Reino Unido acredita que jornalista sequestrado por terroristas está vivo

Hoje às 19:08 Facebook

O governo do Reino Unido acredita que o fotojornalista John Cantlie, sequestrado em 2012 pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) no noroeste da Síria, pode estar vivo, disse esta terça-feira o ministro da Segurança britânico.

Em declarações aos jornalistas, citadas por várias agências internacionais, Ben Wallace referiu que as autoridades britânicas acreditam que John Cantlie continua a ser mantido como refém pelos 'jihadistas' cerca de seis anos depois do seu sequestro, mas escusou-se a revelar as informações fornecidas pelos serviços de informação que sustentam esta convicção.

Cantlie foi sequestrado pelo EI em novembro de 2012 juntamente com o jornalista norte-americano James Foley, cuja execução foi divulgada pelos extremistas em agosto de 2014.

O fotojornalista britânico John Cantlie, que terá cerca de 40 anos, apareceu em vários vídeos de propaganda realizados por operacionais do EI, presumivelmente sob coação, surgindo nessas imagens como uma espécie de porta-voz.

Antes do sequestro, Cantlie trabalhou em vários títulos britânicos, incluindo o The Sunday Times, The Sun e The Sunday Telegraph.

Ainda nas declarações aos jornalistas, Ben Wallace frisou que o executivo britânico tem como política não pagar resgates.