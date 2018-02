Reino Unido admite intervenção militar na Síria

Hoje às 12:08 Facebook

Twitter

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, disse, esta terça-feira, que o Reino Unido devia "ponderar seriamente" uma intervenção militar contra a Síria se existirem "provas indiscutíveis" sobre o uso de armas químicas pelo Governo.

Em declarações à emissora britânica BBC Radio 4, o ministro reconheceu que "é muito importante reconhecer que não existe uma solução militar que o Ocidente possa impor agora" no conflito na Síria, mas acrescentou que é preciso responder às ações de Bashar al-Assad.

"Temos de perguntar a nós próprios, enquanto país, e creio que os países ocidentais devem perguntar-se a si próprios, se podemos permitir o uso de armas químicas, se podemos permitir que a utilização de armas ilegais fique sem resposta, que fique impune, e creio que não podemos", disse Boris Johnson.

Segundo o político conservador, citado pela agência de notícias espanhola Efe, "se existem provas indiscutíveis sobre a utilização de armas químicas, verificada pela Organização para a Proibição de Armas Químicas, se sabemos que isso aconteceu e se podemos prová-lo, e se existir uma proposta de ação na qual o Reino Unido poderia ser útil, então sim, creio que devíamos ponderar seriamente".

Os comentários de Johnson coincidem com o início de cinco horas de tréguas no ataque do regime sírio ao enclave rebelde de Ghouta Oriental, perto de Damasco, uma medida ordenada pela Rússia, aliada das tropas de Al-Assad, para permitir que os civis 'apanhados' pelos bombardeamentos possam abandonar a zona.

No sábado, o Conselho de Segurança aprovou uma resolução para permitir um cessar-fogo de 30 dias, que não impediu as hostilidades de continuarem.

A Rússia anunciou na segunda-feira uma trégua humanitária quotidiana, das 09:00 às 14:00, que começou hoje.

Durante a semana passada morreram mais de 500 civis em Ghouta oriental, zona onde os ativistas dizem ter sido usadas armas químicas no ataque de domingo.