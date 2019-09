Reino Unido assegura que quer chegar a um acordo para o Brexit

Hoje às 09:06 Facebook

O ministro britânico para o "Brexit", Stephen Barclay, assegurou hoje em Madrid que "o Reino Unido quer um acordo" para sair da União Europeia, insistindo que, apesar de "haver pouco tempo", este é "suficiente" para se chegar a um compromisso.

Num pequeno-almoço com a imprensa na capital espanhola, Stephen Barclay, sublinhou que, "nesse acordo, a questão do 'backstop' [compromisso sobre a fronteira entre as duas Irlandas] tem de cair".

"Pensamos que o 'backstop' pode ser removido", realçou o ministro britânico", acrescentando que um compromisso sobre a "uma alternativa ao 'backstop'" pode ser alcançado depois da data prevista para a saída definitiva do Reino Unido de 31 de outubro e antes do final do período de transição.