Reino Unido e Irlanda querem negociações para restaurar governo autónomo

O Reino Unido e a Irlanda vão promover negociações para restaurar o governo autónomo da Irlanda do Norte na sequência da violência no território que resultou na morte de uma jornalista, de acordo com notícias nos dois países.

Segundo as estações públicas BBC e RTÉ, a ministra britânica para a Irlanda do Norte, Karen Bradley, e o ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês, Simon Coveney, deverão apresentar os planos numa conferência de imprensa após um encontro em Belfast esta tarde.

A província britânica está sem formar governo há dois anos, devido à divergência entre o Partido Democrata Unionista (DUP) e o Sinn Féin, os dois partidos mais votados nas eleições em 2017 e que os acordos de paz determinam que partilhem o poder.

Os dois partidos não formaram um governo comum por discordarem em questões como o ensino da língua gaélica, uma imposição do Sinn Féin, que defende a fusão com a República da Irlanda e representa os católicos, repudiada pelo DUP, favorável à permanência no Reino Unido e identificado com a religião protestante.

Desde então, a gestão corrente é feita a partir de Londres.

A pressão para retomar o diálogo aumentou desde o homicídio da jornalista Lyra McKee, morta na semana passada na sequência de tiros disparados por membro de um grupo militante nacionalista irlandês autointitulado New IRA durante confrontos com a polícia em Londonderry.

Perante os líderes políticos dos dois países presentes numa cerimónia religiosa em honra de McKee em Belfast na quarta-feira, incluindo a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o homólogo irlandês, Leo Varadkar, o padre Martin Magill elogiou a reação unida dos políticos, mas perguntou: "Pelo nome de Deus, porque é que é preciso a morte de uma mulher de 29 anos com a vida toda pela frente para chegarmos a este ponto?".

O líder do partido pró britânico Ulster Unionist Party, Robin Swann, manifestou hoje o apoio a novas negociações, afirmando que o vácuo político da Irlanda do Norte "será explorado e preenchido pelos homens e mulheres das sombras".

A maioria dos grupos paramilitares da Irlanda do Norte abandonou as armas desde que um acordo de paz de 1998 que pôs fim a três décadas do conflito sectário, mas um pequeno número de dissidentes recusa-se a abandonar a violência, atacando sobretudo agentes da polícia e funcionários de prisão com ataques ou atentados à bomba.

O New IRA, o maior destes grupos dissidentes, reivindicou a responsabilidade pela morte de McKee, acrescentando que ela foi atingida acidentalmente "enquanto estava ao lado das forças inimigas", uma referência à polícia.

A polícia da Irlanda do Norte divulgou hoje imagens de alguns suspeitos pela violência e pelo homicídio, que estavam vestidos de preto e de cara tapada, num apelo aos locais para obter informações que permitam identificá-los.