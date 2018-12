Reino Unido proíbe a venda de cães e gatos bebés nas lojas de animais

Hoje às 14:49 Facebook

As lojas de animais no Reino Unido vão ser proibidas de vender crias de cães e gatos. A medida do Governo tem como objetivo limitar a atividade dos criadores ilegais.

A venda de gatos e cães com menos de seis meses de idade vai ser proibida nas lojas de animais. Quem quiser comprar um cão ou um gato bebé vai ter que o adquirir diretamente ao criador ou em centros de reabilitação autorizados pelo governo.

A medida, anunciada pelo Departamento do Meio Ambiente e dos Assuntos Rurais, vai ao encontro de uma consulta pública, em que 95% dos inquiridos votaram favoravelmente.



Trata-se de mais uma medida que pretende reduzir a exploração de animais, depois de no dia 1 de outubro ter sido introduzida uma lei que proíbe a venda de animais com menos de oito semanas de idade.

David Rutley, secretário de Estado do Bem-Estar Animal, explicou que o governo está concentrado em fazer com que "os animais de estimação tenham um bom início de vida".



"Peço a qualquer pessoa que esteja a pensar comprar um animal nesta época do ano para pensar cuidadosamente antes de realizar a compra", explicou, citado pelo jornal "The Guardian".

A medida está a ser bem vista pelas organizações que lutam pela defesa dos animais. Segundo a Associated Press, o fundador da Pup Aid, Marc Abraham, disse que a nova lei é "uma vitória concreta para os cães e gatos do Reino Unido", destacando a dificuldade que os criadores ilegais de animais vão sentir.