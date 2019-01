Rejeitada emenda do líder trabalhista, Jeremy Corbyn

Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A emenda do líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) foi rejeitada pela Câmara dos Comuns, com 296 votos a favor e 327 contra.

A emenda trabalhista submetida a votação previa que os deputados pudessem votar sobre outras opções de Brexit.

Esta foi a primeira das emendas aos planos do Governo britânico que o parlamento vai votar hoje para tentar sair do impasse criado pelo chumbo do Acordo de saída negociado com Bruxelas, rejeitado por uma margem de 230 votos a 15 de janeiro.

Contudo, não se trata da repetição do 'voto significativo' ao documento, que inclui uma declaração política sobre a relação futura entre as duas partes, mas um debate e uma consulta no parlamento sobre o chamado "plano B".

Nem todas as emendas vão ser votadas, pois o líder da Câmara dos Comuns só seleciona algumas, representativas das diferentes sensibilidades e opções, nem são vinculativas, mas uma proposta aprovada por uma maioria de votos num parlamento polarizado pelo "Brexit" pode determinar o curso do processo.