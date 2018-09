Relatório da Igreja Católica revela 3677 abusos sexuais desde 1946

Hoje às 13:20 Facebook

Um relatório interno encomendado pela Conferência Episcopal Alemã aponta para a existência de 3677 casos de abusos sexuais cometidos por 1670 elementos da Igreja Católica entre 1946 e 2014.

De acordo com a edição online do semanário "Der Spiegel", referindo-se a documentação compilada por especialistas das Universidades de Mannheim, Heidelberg e Giessen, estas situações são um "enorme problema" dentro da Igreja Católica e persistem até hoje.

Aproximadamente metade das vítimas desses abusos tinha menos de 13 anos. Para dois terços das vítimas, os perpetradores dos abusos eram os seus confessores ou sacerdotes com os quais mantinham algum tipo de vínculo religioso.

O relatório foi encomendado pela Conferência Episcopal e, de acordo com os planos da instituição, as suas conclusões serão apresentadas pelo cardeal Reinhard Marx, em 25 de setembro.

Os especialistas das universidades examinaram cerca de 38 mil registos e material das 27 dioceses alemãs. A maior parte são registos materiais e internos que até agora não tinham sido revelados e que, de acordo com o "Spiegel", eram "estritamente confidenciais".

O relatório revela que há um número indeterminado de situações de abuso que não pode ser investigado porque os registos foram destruídos ou porque não existem provas.

A Conferência Episcopal encomendou o estudo às universidades após o escândalo de abuso sexual que abalou a Igreja Católica alemã em 2010, e que provocou uma crise de credibilidade para o catolicismo alemão.

Papa Francisco marca cimeira sobre proteção de crianças

O papa Francisco decidiu hoje convocar os presidentes das Conferências Episcopais da Igreja Católica para uma cimeira, a realizar de 21 a 24 de fevereiro próximo, sobre o tema "proteção de crianças".

O anúncio foi feito em comunicado divulgado pela Santa Sé, no seguimento do encontro do "C9", o grupo de cardeais que aconselham o papa sobre a reforma das estruturas da Igreja.

Durante a XXVI reunião, que decorreu entre segunda-feira e hoje, o Conselho debateu amplamente com o papa sobre as questões do abuso de menores.