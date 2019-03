Relatório de Mueller "não descobriu" provas de ligação entre Trump e Rússia

Hoje às 20:01 Facebook

O procurador-geral dos EUA, William Barr, apresentou este domingo o primeiro resumo do relatório da investigação de Robert Mueller sobre as suspeitas de conluio entre a Rússia e a direção da campanha presidencial de Donald Trump nas eleições de 2016.

Avança a CNN que a investigação "não descobriu que a campanha de Trump ou qualquer pessoa associada a ela conspirou ou coordenou com a Rússia para influenciar a eleição presidencial de 2016".

A equipa de Mueller não descobriu provas suficientes para provar que Trump cometeu obstrução à Justiça, mas, segundo o jornal "The New York Times", também não o iliba do referido crime. "Embora o relatório não conclua que o presidente cometeu um crime, também não o exonera", pode ler-se no documento.

Em causa estarão pressões que Trump exerceu sobre o então secretário da Justiça, Jeff Sessions, e o adjunto, Rod Rosenstein, além da demissão do diretor do FBI, James Comey, em maio de 2017.

O procurador especial Robert Mueller enviou na sexta-feira o relatório que era muito aguardado sobre a sua investigação ao papel da Rússia nas eleições presidenciais de 2016 e qualquer potencial delito cometido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O documento foi enviado esta sexta-feira ao Procurador Geral da Justiça, William Barr, o principal oficial da lei dos EUA. Segundo a agência de notícias Reuters, o relatório não foi imediatamente tornado público - Barr terá que decidir quando será divulgado - e não se sabe se Mueller encontrou conduta criminosa por parte de Trump ou da sua campanha, além das acusações já apresentadas contra vários assessores.