Relíquias com 2,4 milhões de anos surpreendem cientistas em África

Hoje às 21:52 Facebook

Twitter

Uma equipa de arqueólogos na Argélia encontrou ferramentas de pedras e ossos de animais que podem ter 2,4 milhões de anos, levantando questões sobre o berço da humanidade.

Os artefactos, os mais antigos descobertos até agora naquela região, foram encontrados em Setif, a cerca de 300 quilómetros a leste de Argel, por uma equipa de investigadores internacionais, que publicou os resultados na revista científica "Science".

Trata-se de um conjunto de ferramentas semelhantes àquelas encontradas na África Oriental, local por muitos especialistas considerado o berço da humanidade. Os utensílios foram desenterrados junto a dezenas de ossos de animais fossilizados.

Uma das hipóteses apontadas para esta recente descoberta é a de que os primeiros ancestrais dos humanos modernos carregaram as ferramentas de pedra com eles para fora da África Oriental, levando-as para outras regiões do continente.

Outra das possibilidades aponta para um cenário de "origem múltipla", em que os primeiros hominídeos criaram e usaram ferramentas tanto no leste como no norte de África.

Os dados sugerem que o norte de África pode ter sido ocupado por humanos 600 mil anos antes do que até agora se pensava.