Resgatados no Estreito de Gibraltar 61 migrantes

As equipas de salvamento marítimo resgataram na madrugada desta terça-feira, no Estreito de Gibraltar, 61 imigrantes, 18 deles menores, que viajavam em quatro barcos e que foram transportados para o porto de Tarifa, em Cádis, Espanha.

Fonte do dispositivo de resgate informou que a embarcação "Salvamar Arcturus" localizou três barcos a cerca de 20 milhas (32 quilómetros) a sudoeste de Tarifa, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

No primeiro viajavam quatro homens, no segundo cinco e no terceiro sete homens e uma mulher, todos eles de origem subsariana.

Depois de os resgatar, o "Salvamar Arcturus" transferiu-os para o porto de Tarifa.

Anteriormente, as equipas de salvamento marítimo já tinham resgatado 44 imigrantes de origem magrebina, que tinham sido localizados a 12 milhas (19 quilómetros) a oeste de Tarifa. Este grupo de 44 imigrantes incluía cinco mulheres e 18 menores.

O serviço de emergência ativou os efetivos da Cruz Vermelha, da Polícia Nacional e local e da Guarda Civil para a chegada dos imigrantes ao porto de Tarifa.

Por seu lado, as autoridades marroquinas informaram as equipas de resgate marítimo sobre três outras embarcações que deverão ainda estar no mar, embora não tenham especificado o número de pessoas que transportam.

Esses novos resgates de imigrantes acontecem após terem sido resgatadas na segunda-feira mais de 200 pessoas transportadas numa dúzia de barcos e que se dirigiam para a costa da Andaluzia.