Resgataram de um rio gelado um "cão grande" que afinal era um lobo

Um grupo de trabalhadores da construção civil encontrou e resgatou aquilo que julgavam ser um cão em pânico, que havia caído no Rio Parnu, perto da barragem de Sindi, quarta-feira. Foram empurrados os pedaços de gelo que cobriam a água e o caminho foi limpo para que o animal conseguisse nadar até à costa. No entanto, o animal era afinal um lobo.

O suposto cão estava coberto de gelo e a temperatura corporal estava baixa, quando foi levado para um veterinário, no carro de um dos trabalhadores. "Estava calmo, dormiu nas minhas pernas. Quando eu queria esticá-los, ele levantou a cabeça por um momento", afirmou Rando Kartsepp, um dos homens que salvou o lobo, citado pela BBC.

Após o tratamento, foi desvendada a verdadeira raça do "cão grande", um lobo selvagem com cerca de um ano de idade, O animal selvagem foi colocado numa jaula, no caso de se tornar menos dócil e foi devolvido à Natureza, quando recuperou, equipado com um colar com localização GPS.

"Estamos muito felizes por ter acabado tudo bem e queremos agradecer a todos os participantes, especialmente aos que resgataram o lobo e aos veterinários que não tiveram medo de cuidar do animal selvagem", disse a Associação de Proteção Animal da Estónia.

A Estónia é o lar de centenas de lobos, sendo este escolhido como animal nacional do país, no ano passado, por uma organização da natureza.