Restaurante de luxo multado por ter carne fora de validade

Hoje às 14:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O restaurante italiano Grotta Palazzese, na cidade de Polignano a Mare, foi punido com uma multa de 5500 euros por guardar carne fora de validade e peixe de origem duvidosa.

Grotta Palazzese é um famoso restaurante italiano situado dentro de uma caverna de pedra calcária, a apenas 20 metros do nível do mar, em Polignano a Mare, Puglia. Recentemente, o restaurante, integrado num hotel de luxo classificado com 5 estrelas, tem dado que falar pelos piores motivos.

Durante uma fiscalização da Guarda Costeira, foram encontrados oito quilos de carne "wagyu" estragada - carne de origem japonesa comercializada por valores elevados -, com data expirada no passado mês de maio. Para além da carne, o restaurante conservava 68 quilos de peixe, desde filetes de robalo, filetes e patas de caranguejo-real, sem certificados de rastreabilidade.

Em declarações ao jornal italiano "La Repubblica", Felice Sgarra, chefe do restaurante, desculpou-se publicamente, salientando que se tratou de uma simples distração com a qual o restaurante perdeu 5500 euros. Sgarra garantiu ainda que os produtos encontrados não representavam nenhum perigo para os clientes, porque em nenhum momento foram servidos.