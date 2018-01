Restaurante de Veneza que cobrou conta de mais de mil euros foi multado

Hoje às 11:28 Facebook

O restaurante de Veneza que apresentou uma conta de mais de mil euros por uma refeição que incluía três bifes e um prato de peixe frito foi multado em 20 mil euros.

A polícia municipal castigou, esta terça-feira, o estabelecimento, segundo o "El País", administrado por cidadãos chineses, depois de verificar que não emitiram qualquer fatura para os quatro jovens. No entanto, as autoridades não encontraram irregularidades do ponto de vista comercial e de saúde para o encerramento do restaurante.

O estabelecimento contém a marca de qualidade "Venice Quality Food", um logótipo da Associação de Estabelecimentos Públicos (AEPE) para avaliar restaurantes de qualidade.