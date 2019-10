Restaurante em Roma cobra 430 euros por dois pratos de esparguete e peixe

Hoje às 12:19 Facebook

Um restaurante em Roma está a enfrentar uma onda de reclamações devido à suposta cobrança excessiva a turistas, depois de dois clientes japoneses alegarem ter recebido uma fatura de 430 euros por dois pratos de esparguete e peixe e água.

Uma fotografia da fatura do restaurante Antico Caffè di Marte, perto do Castelo Sant'Angelo, circulou nas redes sociais depois de ser publicada no Facebook e Twitter no início de setembro. Além do total de 349,50 euros da refeição, os turistas tiveram de pagar ainda 80 euros de taxa de serviço.

Vários outros clientes denunciaram casos semelhantes e afirmam que também foram roubados pelo restaurante. Minh Ngoc Bui, vietnamita que vive na Alemanha, é uma das pessoas que deixaram imagens de faturas no Tripadvisor para relatar as suas experiências naquele estabelecimento. Minh contou à CNN que foi almoçar ao Antico Caffè no dia 27 de agosto com outros três amigos quando um funcionário sugeriu o prato "frutos do mar - peixe misto" do cardápio, com um preço de 6,5 euros por 100 gramas.

"Concordamos porque não seria grande coisa pagar 6,5 euros a mais para experimentar um prato recomendado. Mas eles deram-nos apenas um prato de peixe misto com cerca de 2 kg", revelou. "Ficamos surpreendidos quando vimos o prato porque não esperávamos que '100 gramas de peixe' fosse tão grande. Mas era o nosso último dia em Itália, então dissemos que estava tudo bem. São cerca de 2 kg de peixe, então concordei em pagar entre 130 e 150 euros por esse prato de peixe. Não queremos mais drama em Itália".

No entanto, quando um dos amigos de Minh pediu a conta, foi convidado a pagar 4,8 kg de peixe misto a um custo de 315 euros. Mais 40 euros de taxa de serviço e 40 euros de gorjeta, a conta total foi de 476,40 euros.

"Ele reclamou que não podia ser tanto e não concordou em pagar aquele valor pelo serviço e pela gorjeta, porque não informaram claramente sobre essa regra no menu. Mas disseram que o serviço e a gorjeta eram as regras e realmente comemos muito", explicou Minh. "Ele tentou reclamar, mas foi forçado a pagar. Então pagou tudo sozinho".

Quando Minh descobriu mais tarde o valor da conta, sugeriu ao amigo que voltassem ao restaurante para reclamar. "Quando voltamos, pedi ao homem que nos serviu que colocasse 4,8 kg de frutos do mar misturados no prato. Porque acredito firmemente que é impossível e não podem fazê-lo. E, tal como eu pensava, não podiam e recusaram fazê-lo com a desculpa de que não tinham tempo".

O grupo de amigos tentou denunciar o restaurante à Polícia, mas as autoridades disseram que deveriam ter telefonado antes do pagamento. A CNN tentou entrar em contacto com o restaurante, mas sem sucesso.

Tripadvisor suspende avaliações ao restaurante

Depois da polémica, o Tripadvisor suspendeu a página de avaliação do restaurante com a seguinte mensagem: "Devido a um evento recente que atraiu a atenção da comunicação social e causou um fluxo de envios de avaliações que não descrevem uma experiência em primeira mão, suspendemos temporariamente a publicação de novas avaliações. Se teve uma experiência em primeira mão neste estabelecimento, volte em breve. Estamos ansiosos para receber a sua opinião!".

O restaurante respondeu às críticas afirmando que o menu "é claro", segundo um comunicado divulgado pelo jornal italiano "Il Messaggero".

"Tudo está escrito em detalhe, basta olhar para os preços: 16 euros no máximo por um prato de esparguete com frutos do mar", disse Giacomo Jin, proprietário, de acordo com aquele jornal. "Para pagar esse valor, as meninas [japonesas] pediram não apenas esparguete, mas também peixe. Por outro lado, o nosso peixe é fresco: o cliente pega no balcão, pesa-o e cozinha-o". No que diz respeito à gorjeta, Jin disse que era um ato voluntário e que o cliente podia escolher entre 10 e 20% do valor total.