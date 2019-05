Restaurante inglês serve por engano vinho tinto de 5100 euros

JN Hoje às 13:55 Facebook

Imagine que vai jantar a um restaurante requintado, em Manchester, Inglaterra, faz o pedido da comida e, a acompanhar, um bom vinho tinto. O empregado engana-se e traz a garrafa errada. Numa situação normal, poderia ser um bom motivo para ficar chateado. O que o cliente não sabia era que estava a beber um Château Le Pin Pomerol de 2001, com um preço de 4500 libras (cerca de 5149 euros).

O insólito aconteceu no Hawksmoor Manchester, na noite de quarta-feira, e o restaurante não deixou a situação passar em branco. Esta quinta-feira, através da página do Twitter, fez uma publicação a comentar a peripécia.

"Para o cliente que acidentalmente recebeu uma garrafa de Chateau le Pin Pomerol 2001, que custa 4.500 libras no nosso cardápio, ontem à noite - espero que tenha aproveitado a noite!", pode ler-se no texto partilhado no Twitter, que conta já com mais de mil partilhas, cinco mil reações e centenas de comentários.

O restaurante deixa ainda uma mensagem ao elemento da equipa que cometeu a gafe. "Para o membro do staff que acidentalmente a deu [a garrafa], queixo para cima! Erros acontecem e nós gostamos de ti de qualquer maneira".

A mensagem do restaurante provocou uma onda de respostas no Twitter a brincar com a situação, com comentários como "temos de ir a Manchester" ou "aposto que eles [clientes] não eram capazes de perceber a diferença [entre os vinhos]". Muitos utilizadores elogiaram o Hawksmoor Manchester por não ter punido o elemento do staff, pelo menos tendo em conta o texto publicado.

Ainda não se sabe quanto é que o cliente pagou pela garrafa.