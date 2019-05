Restos mortais de Savimbi serão entregues esta sexta-feira, garante UNITA

Hoje às 11:47 Facebook

Os restos mortais do líder histórico da UNITA, Jonas Savimbi, vão ser entregues esta sexta-feira à família e ao partido, disse à agência Lusa o porta-voz da organização, Alcides Sakala.

O dirigente da União para a Independência Total de Angola (UNITA) indicou que se aguarda a chegada da delegação governamental, que já aterrou no Cuíto, 113 quilómetros a sul do Andulo.

Quando a comitiva governamental chegar, as três partes (UNITA, governo e familiares) irão para a pequena unidade militar do Andulo onde os restos morais do líder histórico serão entregues formalmente à família.

Presentes na administração municipal do Andulo, do governo provincial do Bié, está a mesma equipa que em finais de janeiro realizou as operações de exumação dos restos mortais de Savimbi que se encontrava sepultado no cemitério de Luena, província de Moxico.

Dessa equipa faz parte o inspeto nacional de Saúde, Miguel de Oliveira, Ernesto Mulato, em representação da direção da UNITA e Durão Sacaita, como um dos filhos mais velhos de Savimbi.