Retirou preservativo durante ato sexual e foi condenado por violação

Um homem foi condenado por violação por ter removido o preservativo durante um ato sexual com uma parceira.

O homem, de 47 anos, foi condenado a 12 meses de prisão, suspensa por igual período, considerado culpado de violação por ter retirado o preservativo durante um ato sexual, adianta a agência de notícias RTS.

O homem, que não foi identificado, é um cidadão francês que conheceu uma mulher suíça na aplicação de encontros Tinder. No segundo encontro, em 2015, começaram a ter sexo com um preservativo. O homem retirou a proteção durante o ato e só no fim a mulher se apercebeu.

O tribunal Criminal de Lausana, na Suíça, considerou que a mulher teria recusado se soubesse que o preservativo seria removido durante o sexo.

O advogado da vítima disse que esta foi "a primeira decisão do género" na Suíça.